الأربعاء 12-01-2022
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الأربعاء، 12-01-2022 12:42 ص

اصابة النائب خليل عطية بكورونا

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الوكيل الاخباري -أصيب النائب خليل عطية بفيروس كورونا، وفق ما أعلن عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك . 

وقال عطية: "وإذا مرضت فهو يشفين، فقد قدر الله أن أصاب بالكورونا، أرجو من كل الذين التقيت بهم أو صافحتهم خلال الأيام القريبة الماضية أن يذهب للفحص، اللهم احفظنا وإياكم بحفظه ونجنا وإياكم من كل شر ومكروه، من هذا الوباء وكل داء ولا تنسونا من طيب دعائكم أيها الطيبون؛ وسامحونا، قدر الله وما شاء فعل والحمد لله في السراء والضراء" . 

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