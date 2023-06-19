الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رئيس الوزراء الإسباني في مدريد

المياه: ضبط 100 منزل في الرصيفة تتزود بطريقة مخالفة

تعرّض طفلة 3 سنوات للدغة من افعى فلسطين في عجلون - صورة

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 بينهم طفل و45 مصابا

الأمن يفتح باب التجنيد على موقعه الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الثلاثاء - رابط التقديم

طفل يتعرض "للعض" من حصان في إربد ووالده يناشد - صور

الأردن: استمرار العنف بالأراضي الفلسطينية سيدفع ثمنه الجميع

هل يلبي السيسي دعوة أردوغان؟

الضمان يوضح آخر تطورات ملف التأمين الصحي

وزارة العمل: قرار استلام تصاريح العمل يشمل عاملات المنازل

الإثنين، 19-06-2023 01:54 م

البرلمانية الأردنية التونسية تلتقي القائم بأعمال السفير التونسي

1687171613853


الوكيل الإخباري - التقت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية- التونسية في دار مجلس النواب اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة التونسية في المملكة محمد علي بنحبيب، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها.

اضافة اعلان


وأكدت رئيسة اللجنة، النائب زينب البدول، توافق الموقفين الأردني والتونسي تجاه القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط (القضية الفلسطينية).


وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.


وقالت البدول، إن مجلس النواب أنجز العديد من التشريعات والقوانين الإصلاحية التي من شأنها تطوير الحياة السياسية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.


من جهتهما، اكدت النائبتان: عبير الجبور، وعائشة الحسنات، ضرورة تعزيز التقارب بين البرلمانين الأردني والتونسي، والاستفادة من خبرات البرلمانيين في كلا البلدين في هذا المجال.


كما دعتا إلى إقامة معارض مشتركة لعرض المنتجات المحلية وتعزيز التبادل السياحي والاقتصادي والتعليمي بين البلدين.

واطلع بنحبيب خلال اللقاء على حزمة التشريعات التي أقرها مجلس النواب لتطوير منظومة الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية.


وأكد بنحبيب عمق ومتانة العلاقات التونسية - الأردنية، واصفا أباها بأنها متميزة ومتجذرة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي بين البلدين للتبادل الطلابي.


وثمن إلغاء التأشيرات السياحية بين البلدين، بُغية دعم السياحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-06-19 at 3.02.27 PM

الصفدي يؤكد أهمية التنسيق النيابي الحكومي في مساري التطوير والتحديث الاقتصادي

649032af4236044f01353ae8

لجنة فلسطين في الأعيان تُدين توسع الاحتلال في بناء المستوطنات

مجلس النواب

لجنة الاستثمار النيابية تناقش البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

WhatsApp Image 2023-06-18 at 2.44.52 PM

خارجية النواب تلتقي السفير الكندي

1687093352075

زراعة الأعيان تناقش "الرزنامة الزراعية" للمنتجات البستانية

WhatsApp Image 2023-06-18 at 3.46.08 PM

"تعليم النواب" تُناقش قرار الكويت وقف ابتعاث التخصصات الطبية إلى الأردن

أخبار متعلقة
1687093352075

زراعة الأعيان تناقش "الرزنامة الزراعية" للمنتجات البستانية

WhatsApp Image 2023-06-18 at 2.47.18 PM

الخلايلة يؤكد حرص مجلس النواب على مأسسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

WhatsApp Image 2023-06-12 at 3.34.13 PM

الصفدي يلتقي سفيري الصين وإيرلندا

0L5A0017

تطور كبير في الحياة البرلمانية منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية

1686138289979

الفايز يجري مباحثات مع رئيس مجلس النواب المصري

11322

الصحة والبيئة في الأعيان تبحث أبرز القضايا السكانية بالمملكة