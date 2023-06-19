البرلمانية الأردنية التونسية تلتقي القائم بأعمال السفير التونسي

الوكيل الإخباري - التقت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية- التونسية في دار مجلس النواب اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة التونسية في المملكة محمد علي بنحبيب، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها.

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وأكدت رئيسة اللجنة، النائب زينب البدول، توافق الموقفين الأردني والتونسي تجاه القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط (القضية الفلسطينية).



وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



وقالت البدول، إن مجلس النواب أنجز العديد من التشريعات والقوانين الإصلاحية التي من شأنها تطوير الحياة السياسية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.



من جهتهما، اكدت النائبتان: عبير الجبور، وعائشة الحسنات، ضرورة تعزيز التقارب بين البرلمانين الأردني والتونسي، والاستفادة من خبرات البرلمانيين في كلا البلدين في هذا المجال.



كما دعتا إلى إقامة معارض مشتركة لعرض المنتجات المحلية وتعزيز التبادل السياحي والاقتصادي والتعليمي بين البلدين.



واطلع بنحبيب خلال اللقاء على حزمة التشريعات التي أقرها مجلس النواب لتطوير منظومة الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية.



وأكد بنحبيب عمق ومتانة العلاقات التونسية - الأردنية، واصفا أباها بأنها متميزة ومتجذرة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي بين البلدين للتبادل الطلابي.



وثمن إلغاء التأشيرات السياحية بين البلدين، بُغية دعم السياحة.