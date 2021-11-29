الوكيل الاخباري - واصل مجلس النواب انتخاب لجانه الدائمة تحت القبة الإثنين، في ظل فوضى شهدها المجلس، لعدم التزام العديد من النواب بالهدوء تحت قبة البرلمان، رغم محاولات رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي و نائبه أحمد الصفدي بضبط المشهد.

وأوقف الدغمي والصفدي خلال ترؤسهما الجلسة، التصويت عدة مرات لحين استعادة الهدوء تحت القبة، ونادى الصفدي على النواب غير الملتزمين كل باسمه.

وطالب الدغمي يتعطيل إشارة الأجهزة الخلوية تحت القبة، وخاطب القسم التقني في مجلس النواب بتفعيل جهاز تعطيل اشارة الخلوي تحت القبة.

وقال الصفدي للنواب "يا اخوان احنا مش بمدرسة"، وتابع "رجاء الالتزام بالهدوء والكل يجلس مكانه".

وخاطب الصفدي أمين عام المجلس بالقول "أوقف التصويت بدنا نشوف شو آخرتها".

من جهة أخرى انتخب مجلس النواب أعضاء لجنة الزراعة والمياه والبادية وهم : اضافة اعلان



عماد العدوان

عبد الحليم الحمود

محمد العلاقمة

علي الغزاوي

عطا ابداح

عبد السلام الخضير

فادي العدوان

جميل الحشوش

مجحم الصقور

ناجح العدوان

عوده النوايشة

فيما فاز بعضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النواب :

رمزي العجارمة

سليمان ابو يحيى

جعفر ربابعة

يحيى عبيدات

تمام الرياطي

عيد النعيمات

حسين الحراسيس

حسن الرياطي

اسامه القوابعة

عبد السلام الخضير

عبد الرحمن العوايشة

فيما فاز بعضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النواب :

رمزي العجارمة

سليمان ابو يحيى

جعفر ربابعة

يحيى عبيدات

تمام الرياطي

عيد النعيمات

حسين الحراسيس

حسن الرياطي

اسامه القوابعة

عبد السلام الخضير

عبد الرحمن العوايشة

كما انتخب المجلس اعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية وهم :

طلال النسور

زيد العتوم

فراس العجارمة

عبد الله عواد

عارف السعايدة

ضرار الحراسيس

نضال الحياري

عمر النبر

محمد الفايز

سالم الضمور

ماجد الرواشدة