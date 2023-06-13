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السعايدة: 600 ألف عداد ذكي في الأردن.. وديون شركات الكهرباء على المواطنين تتجاوز نصف مليار دينار

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الثلاثاء، 13-06-2023 01:18 م

السعايدة: 600 ألف عداد ذكي في الأردن.. وديون شركات الكهرباء على المواطنين تتجاوز نصف مليار دينار

عداد كهرباء فاتورة كهرباء 01


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة وجود نحو 600 ألف عداد ذكي لمختلف القطاعات في الأردن بنسبة 25% من إجمالي عددها في الأردن.

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وقال السعايدة خلال اجتماع، للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد العدادات الذكية في الأردن سيكون 2 مليون و450 ألفا، موضحا أن العداد الذكي يتيح إمكانية إصدار الفاتورة عن بعد، والرقابة اللحظية من المشترك على عداده، وإيصال التيار الكهربائي وفصله عن بعد، وتساهم أيضا في تخفيض الفاقد.


وأضاف أنه سيتم الإعلان خلال العام الحالي عن أول محافظة ذكية بالنسبة للعدادات الذكية ووحدات الإنارة، لافتا إلى وجود مشروع بالتعاون مع البلديات لاستبدال وحدات الإنارة بأخرى ذكية وموفرة.


وأشار السعايدة إلى أن الديون المترتبة على المواطنين لصالح شركات الكهرباء تتجاوز نصف مليار دينار.

 




 

 


 

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