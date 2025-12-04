"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد السليحات أن المجلس، منذ تأسيسه عام 2007، أُوكلت إليه مهام رعاية فئة مهمة في المجتمع، مشيرًا إلى حرص اللجنة المالية على بذل كل الجهود الوطنية لتوفير الإمكانيات اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتساءل عن طبيعة البرامج المقدمة وآليات التعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وشدد السليحات على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم في القطاعات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أوضح العزة أن عمل المجلس يرتكز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، من خلال المتابعة والرصد المستمر لأوضاعهم، إضافة إلى التشبيك مع الجهات المعنية وتقديم الدعم الفني المطلوب.
وأضاف أن رسالة المجلس تقوم على نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في المجتمع، فضلًا عن توفير الدعم الذي يمكّنهم من المشاركة الفاعلة في جميع جوانب الحياة.
