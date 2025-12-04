ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس

وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع القانون بحلول يوم الأحد المقبل، على أن ترسله للمجلس ومناقشته تحت القبة تمهيدا للتصويت عليه.
وأضاف أن اللجنة ستوصي بزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وتخفيض المصاريف غير الحميدة وتوجيه المبالغ نحو المشاريع الكبرى وزياظة الرواتب.
وتوقع التصويت على الموازنة تحت القبة بحلول يوم الخميس المقبل.
