المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد

الخميس، 04-12-2025 08:57 ص
الوكيل الإخباري-   تواصل اللجنة المالية النيابية، الخميس، جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.اضافة اعلان


وتناقش اللجنة موازنة المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووزارة المياه والري والدوائر التابعة لها.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 مع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية، تستكمل الأحد 7 كانون الأول.

وأضاف أن اللجنة ستقدم توصياتها بشأن الموازنة تحت القبة الاثنين الموافق 8 كانون الأول لفتح باب النقاش النيابي.

وتوقّع السليحات الانتهاء من مناقشات النواب للموازنة والتصويت عليها الخميس الموافق 11 كانون الأول.
 
 


