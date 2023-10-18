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بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 10:47 ص

الصفدي: سنخاطب البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وجرائمه ومجازره في غزة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المجلس سيخاطب البرلمانات الدولية لتعرية ممارسات الكيان المحتل في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، من أجل جلاء الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام يستوجب الردع والوقف الفوري للحرب الغاشمة.اضافة اعلان


وأكد الصفدي أن ما قام به الاحتلال من قصف للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، جريمة حرب نكراء، ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وجبين المجتمع الدولي الذي ما زال يتعامل بازدواجية ويكيل بمكيالين، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تزيد الأهل في غزة إلا صموداً، فأصحاب الحق هم الغالبون مهما طالت سنوات الظلم والقهر والدمار.

 




 

 


 

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