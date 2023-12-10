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الأحد، 10-12-2023 04:52 م

الصفدي ورئيس غرفة تجارة قطر يؤكدان أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أهمية تعزيز التعاون التجاري الأردني القطري المشترك، وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها الصفدي بدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.اضافة اعلان


وشدد الصفدي على متانة العلاقات الأردنية القطرية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لافتاً إلى أن الأردن لديه مشروع تحديث شامل أطلقه جلالة الملك يشمل مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ويعد ملف الاستثمار ركناً أساسياً في رؤية التحديث الاقتصادي.

ودعا الصفدي في اللقاء الذي حضرته نائب السفير الأردني دانا خريس، إلى بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين في ظل وجود دعم من قبل قيادتي البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة لهم بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال الصفدي إن الكفاءات الأردنية في قطر محط فخر واعتزاز، وهي خير سفر للوطن، وتلقى إشادة من قبل الكثيرين من المسؤولين القطريين، حيث أسهمت في دعم عجلة الإنتاج وفي نقل المعرفة، معبراً عن التقدير الكبير لقطر لما تقدمه من تسهيلات لدخول الكفاءات الأردنية المؤهلة.

من جهته وصف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني العلاقات الأردنية القطرية بالوثيقة والراسخة وعلى المستويات كافة، مؤكدا الحرص على تطويرها بتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

ووصف المملكة بالبيئة الاستثمارية المفضلة لكثير من المستثمرين القطريين، وذلك لما تتمتع به من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وكفاءات مؤهلة، وبيئة استثمار جاذبة.

وقال إن لدى غرفة التجارة القطرية حرص كبير على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة، مؤكداً أهمية الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، من خلال الفعاليات التي تنظمها الغرفة مع الجانب الأردني.

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال القطريين والأردنيين لإقامة تحالفات وشراكات تجارية في كلا البلدين، بخاصة مع توفر المناخ الاستثماري الجاذب.

 




 

 


 

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