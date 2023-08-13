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الأحد، 13-08-2023 01:18 م

الصفدي يستقبل رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات في البرلمان العراقي

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في دار المجلس اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي، حيث جرى بحث سبل التعزيز البرلماني المشترك، وآفاق التعاون في مجال مكافحة المخدرات بين البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حريص على تدعيم مختلف أوجه التعاون مع الأشقاء العراقيين، لافتاً إلى أن الأردن سيبقى مع العراق عوناً وسنداً للقضاء بشكل شمولي على الإرهاب ومواجهة آفة المخدرات والتي باتت خطراً يهدد الإقليم.

وأضاف أنه من الأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تهديد المخدرات الذي بات يشكل خطراً على شبابنا ومجتمعاتنا.

من جهته أكد رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الدكتور عدنان الجحيشي الرغبة العراقية في تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار الذي يواجه المنطقة، حيث تزايد خطورة آفة المخدرات، مستعرضاً جهود بلاده في هذا الإطار ودور البرلمان عبر اللجنة المختصة في مواجهة خطر المخدرات.

وحضر اللقاء: النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية د. علي الطراونة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس اللجنة القانونية د.غازي الذنيبات، والنائب محمد جرادات.

ويضم الوفد العراقي النواب : محمد كريم البلداوي، مديحة الموسوي،  شيروان الدوبرداني، علي الساعدي، علي الموسوي، ماجد شنكالي، فيان عبد الرحمن، ياسر الحسيني، وأمين سر اللجنة د. خالد خضير، والمستشار القانوني د.بشار محمد، والمستشار النيابي د. فراس موسى، والمستشار الإعلامي زياد نهاد، وأيسر ناظم عبد الرازق ممثل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي

 




 

 


 

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