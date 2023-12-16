الصفدي ينعى سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح

الوكيل الإخباري

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- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأسمه وأعضاء مجلس النواب، سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت والذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم السبت.وقال الصفدي: برحيل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح تفتقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً حكيماً نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة.وقدم الصفدي التعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي، قائلاً: العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكبير ولأسرته الكريمة وشعب وحكومة وبرلمان الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، داعياً المولى أن يحفظ الكويت وشعبها العزيز بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح.