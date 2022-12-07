الطاقة النيابية: مصلحة الوطن والمواطن أولوية

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس طلال النسور، ان مصلحة الوطن والمواطن تشكل أولوية لدى اللجنة ولن ندخر أي جهد يسهم في التخفيف على المواطنين.

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واستعرض، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، تم فيه بحث آلية عملها، والمهام المنوطة بـ"الطاقة النيابية"، كدراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها، فضلًا عن دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى.



وتطرق النسور، بحضور النواب: عبد الله عواد، صالح الوخيان، علي الطراونة، موسى هنطش، محمد المرايات، محمد المحارمة، إلى التشريعات المعروضة على اللجنة، وأبرز الملفات التي سيتم مناقشتها، لا سيما ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتداعياتها على جميع القطاعات.



وفيما يتعلق بأزمة إضراب الحافلات وقطاعات النقل المختلفة، قال النسور على الرغم من تفهمنا بأن أسعار المشتقات النفطية مرتفعة عالميا بسبب العديد من الظروف، إلا أننا في لجنة الطاقة سنواصل تكثيف جهودنا مع الحكومة والأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حل يرضي الجميع ويضمن مصلحة الوطن والمواطن.



من جهتهم، قال النواب الحضور إن أمام اللجنة مسؤوليات جسام تتطلب تضافر كل الجهود للوقوف على تفاصيلها وطرح الحلول المناسبة لها.



كما أكدوا أهمية مناقشة الاستراتيجية المتعلقة بوزارة الطاقة والقيام بزيارات ميدانية للمشاريع المتعلقة بالطاقة في المملكة.