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الإثنين، 01-07-2024 12:32 م

العجارمة يكشف عن قرار هام لوزارة التربية بشأن امتحان الرياضيات

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة،أن الوزارة قررت بعد ما أثير حول امتحان الرياضيات/الورقة الأولى إحالة الموضوع إلى لجان المشرفين التي من المقرر أن تجتمع يوم غد الثلاثاء عقب انتهاء امتحان الرياضيات/الورقة الثانية، حيث ستناقش الأسئلة والإجابات النموذجية ويتم التوافق على رأي واحد، مشيراً الى أن الوزارة ستكون مع القرار الذي فيه مصلحة الطالب فيما يخص القرارات الفنية حيث سنحدد القرار الذي فيه مصلحة الطالب ونوافق عليه.

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وقال العجارمة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري إن الوزارة تهتم بكافة الملاحظات والآراء التي ترد إليها من الميدان سواء من الطلبة والأساتذة المعلمين في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة والاختصاص ايضا.

وقال إنه من المبكر أن نحكم على مصير الامتحان قبل الاستماع إلى قرار اللجان الفنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما يحكم سهولة أو صعوبة الامتحانات ليست الآراء والانطباعات التي نسمعها يومياً سواء نتفق أو نختلف معها بل هي نسبة النجاح العام في المباحث، وايضاً نسب الإجابة الصحيحة عن السؤال الواحد في ذلك الامتحان.

 

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