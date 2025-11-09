مذكرة نيابية تطالب بتثبيت عمال المياومة في الاردن

ودعت المذكرة الحكومة إلى تثبيت عمال المياومة نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يعلن تقريره السنوي للعام البرلماني الأول تأكيدًا لنهج الشفافية والمساءلة
-
العين ياغي تشارك في اختتام قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
الجراح تلتقي وزير التربية لبحث مطالب أهالي البادية الشمالية وتحسين الواقع التعليمي
-
الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول
-
مالية الأعيان تناقش السياسات الاقتصادية العامة
-
موازنة 2026 بين خطاب الأرقام وواقع المواطن
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري