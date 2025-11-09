مذكرة نيابية تطالب بتثبيت عمال المياومة في الاردن

الوكيل الإخباري- مجيد الباطية - طالبت مذكرة نيابية الحكومة بتثبيت عمال المياومة العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية التابعة لها.



ودعت المذكرة الحكومة إلى تثبيت عمال المياومة نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها.

