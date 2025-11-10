القاضي يلتقي السفير الكويتي

وأكد القاضي والسفير الكويتي، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك فيما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة التي تجمعهما.
وقال القاضي إن مواقف كلا البلدين بقيت تصب في صالح خدمة قضايا أمتنا، وما يربط الأردن والكويت على مر السنوات يبرهن صلابة ورسوخ علاقات البلدين الشقيقين القائمة على الثقة والاحترام والتقدير المتبادل.
