الإثنين 2025-11-10 05:04 م
 

القاضي يلتقي السفير الكويتي
 
الإثنين، 10-11-2025 03:02 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، سفير دولة الكويت حمد راشد المري، حيث جرى بحث العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


وأكد القاضي والسفير الكويتي، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه  الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك فيما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة التي تجمعهما.

وقال القاضي إن مواقف كلا البلدين بقيت تصب في صالح خدمة قضايا أمتنا، وما يربط الأردن والكويت على مر السنوات يبرهن صلابة ورسوخ علاقات البلدين الشقيقين القائمة على الثقة والاحترام والتقدير المتبادل.
 
 
