ملتقى البرلمانيات الأردنيات يعلن تقريره السنوي للعام البرلماني الأول تأكيدًا لنهج الشفافية والمساءلة

وقالت ناصر الدين إن هذا التقرير يأتي من منطلق الشفافية التي يحرص عليها الملتقى في عمله، مضيفة: "نؤمن أن من حق المواطنين الاطلاع على ما نقوم به من جهود، وأن المساءلة تبدأ من داخل المؤسسات المنتخبة ذاتها، هذه الشفافية هي تعبير عن احترامنا للرأي العام وتعزيز لثقة الناس في العمل البرلماني النسائي."
وأوضح التقرير أن العام الأول للملتقى شهد نشاطًا نوعيًا، إذ جمع بين التشبيك وبناء القدرات والعمل الميداني بهدف تعزيز دور المرأة الأردنية في مواقع صنع القرار وتمكينها على الصعيدين التشريعي والمجتمعي، حيث عقد الملتقى (5) اجتماعات أساسية شملت تأسيس الملتقى وانتخاب هيئته الإدارية واعتماد خطة العمل السنوية ومراجعة المنجزات، إلى جانب اجتماعات تشبيك مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني وممثلات المحافظات الشمالية والجنوبية لمتابعة الأولويات الميدانية.
كما نفّذ الملتقى (11) برنامجًا تدريبيًا وحواريًا ركزت على تطوير المهارات التشريعية والقيادية والإعلامية، من أبرزها ورشات حول الاستراتيجيات الوطنية للمرأة، السلامة الرقمية، الموازنة المستجيبة لكلا الجنسين، والعدالة المناخية، إضافة إلى برامج عملية في الصياغة التشريعية وكسب التأييد.
