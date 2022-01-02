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الأحد، 02-01-2022 02:51 م

القرار النيابية: التعديلات الدستورية جاءت لتواكب التطورات في مجال التشريع

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الوكيل الإخباري - بحثت كتلة القرار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، موضوع التعديلات الدستورية.

وقال رئيسها النائب ميرزا بولاد ان الكتلة تدارست التوضيحات حول تلك التعديلات بعد دراسة مستفيضة.

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من جهتهم، اكد النواب سليمان القلاب ومجدي يعقوب وحسين الحراسيس وعبد الحليم الحمود وروعة الغرابلي، ان التعديلات الدستورية جاءت لتواكب التطورات في مجال التشريع.

وحول التعديلات المقترحة بإضافة كلمة "الاردنيات" على الدستور، شددوا على انها لا تؤثر على التشريعات والقوانين الناظمة المعمول بها، فضلا عن ان هذا التعديل لن يؤثر على التجنيس، لان منح الجنسية يتم بقانون.

وحول تأثير اضافة "الاردنيات" على قانون الاحوال الشخصية، قال هؤلاء النواب ان هذا التعديل لن يؤثر لا من قريب ولا من بعيد عليه.

 




 

 


 

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