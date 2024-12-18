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النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يستذكر شهداء قلعة الكرك في ذكراهم الثامنة

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
الأربعاء، 18-12-2024 08:08 م
الوكيل الإخباري-   عبر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، من خلال صفحته الرسمية، عن فخره واعتزازه بتضحيات أبطال قلعة الكرك الذين ارتقوا شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته من كل أشكال الإرهاب.اضافة اعلان


وأشار الكابتن الخشمان في رسالته إلى أن هؤلاء الأبطال سطروا أروع معاني التضحية والشجاعة، مؤكداً أن ذكراهم ستبقى خالدة في قلوب الأردنيين، وستظل تضحياتهم مصدر إلهام للأجيال القادمة.

واختتم حديثه بالدعاء بالرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم، مشدداً على أن الوطن لن ينسى أبطاله الذين قدموا أرواحهم فداءً لكرامته وأمنه.
 
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