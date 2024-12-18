النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يستذكر شهداء قلعة الكرك في ذكراهم الثامنة

وأشار الكابتن الخشمان في رسالته إلى أن هؤلاء الأبطال سطروا أروع معاني التضحية والشجاعة، مؤكداً أن ذكراهم ستبقى خالدة في قلوب الأردنيين، وستظل تضحياتهم مصدر إلهام للأجيال القادمة.
واختتم حديثه بالدعاء بالرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم، مشدداً على أن الوطن لن ينسى أبطاله الذين قدموا أرواحهم فداءً لكرامته وأمنه.
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