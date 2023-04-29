حزب الاتحاد الوطني الاردني يتبنى توجيهات سمو ولي العهد التى طرحت في منتدى "تواصل"

الوكيل الإخباري - اعلن حزب الاتحاد الوطني الاردني عن تبنيه ودعمه لما جاء في اللقاء الذي جمع اليوم السبت سمو ولي العهد مع مجموعة من شباب و شابات المملكة الاردنية الهاشمية و ممثلين عن القطاع العام والخاص .

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وقال الامين العام لحزب الاتحاد الدكتور رامي شاهين انه من الضروري والمهم تطبيق رؤى سمو ولي العهد التى تشكل منهجا في مواجهة التحديات الكبيرة في سوق العمل وتعزز الابتكار من خلال الاستثمار في تطوير خبرات الشباب في مختلف التخصصات و تطوير الحلول التقنية المبتكرة التى تساهم في تحسين كفاءة الاعمال و توفر المهارة و المرونة لدى الشباب للتعامل مع الذكاء الاصطناعي .

واضاف شاهين ان الحزب سيعمل على تبني توجهات سموه و افكارة التى طرحت خلال اللقاء لتكون من الادبيات الثابته للحزب في تعامله مع الشباب وتطوير مهاراتهم . و ثمن شاهين دور مؤسسة ولي العهد لاطلاقها فعاليات منتدى "تواصل" الذي يختص بعقد حوارات حول الواقع و التطلعات وعددا من القضايا الوطنيه التي تحاكي تطلعات الشباب الاردني و تبادل الافكار و المعلومات و عرض المؤشرات مع الجهات المسوولة ذات العلاقه و اصحاب الخبرة والقطاع الخاص حول الواقع الحالي و اهم التحديات ذات العلاقة و الفرص و الامكانيات المتاحة لتبنيها و التعرف عليها كما اعلن الامين العام للحزب عن عقد جلسات حوارية داخلية لمناقشة الدور الحزبي في تطبيق رؤى ولي العهد والتى سيصار الى الاعلان عن مخرجاتها في القريب العاجل .



