خارجية النواب تؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع النرويج

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، إن الأردن والنرويج يرتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة على مختلف الصعد، ما يستدعي العمل على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

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وأشار حينا، لدى استقبال اللجنة بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي، إلى أهمية بذل الجهود لتعزيز التعاون المشترك بين البرلمانين وفي مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة بين كلا البلدين.



وأكد، في مستهل اللقاء الذي حضره السفير النرويجي لدى عمان، أن الأردن يحظى بقيادة هاشمية حكيمة تتمتع بإرث حضاري وإنساني وديني، لا يُضاهى جعلت منه أنموذجاً يحتذى به في المنطقة.



وشدد حينا على أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، مثمناً دور جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده في التوصل إلى حل شامل وعادل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



كما أكد أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتأكيد على الدور التاريخي والديني في حماية المقدسات بالمدينة القديمة.



من جهتهم، أكد النواب: دينا البشير وعمر النبر وخالد البستنجي ومجحم الصقور وشادي فريج، أن الأردن والنرويج يتشاركان بعلاقات مميزة وتاريخ طويل من التعاون والانسجام، قائلين إن مواقف البلدين ثابتة بشأن إيجاد حل عادل وشامل ودائم لقضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسياسة الاعتدال وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.