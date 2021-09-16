الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 03:48 م

خدمات الأعيان تواصل لقاءاتها مع وزير الأشغال

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 الوكيل الاخباري - التقت لجنة الخدمات في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الخميس، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، وذلك بهدف متابعة عمل قطاع الأشغال والتطوير السكني.

وجاء اجتماع اللجنة، الذي جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، ضمن سلسلة لقاءات مع الوزير وكادر الوزارة المعني، للوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تطوير وتحديث عمل الوزارة.

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