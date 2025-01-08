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رئيس مجلس النواب: لا يمكن السكوت على تصرفات الاحتلال التحريضية بحق الأردن

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أحمد الصفدي
الأربعاء، 08-01-2025 09:27 ص

الوكيل الإخباري- أكد ‏رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أنه لا يمكن السكوت عن تصرفات الاحتلال التحريضية التي تكشف عن أطماعه.

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وقال الصفدي اليوم الأربعاء، ردا على نشر حسابات إسرائيلية لخرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل وتشمل أجزاء من الأردن والأراضي ولبنان وسوريا، إن هذه التصرفات تعبر عن عقلية إجرامية وأطماع خبيثة لا يمكن التغافل عنها.

 

وأضاف أن الأردن فيه قيادة وجيش وأجهزة أمنية وشعب أصيل يعرف كيف يرد أطماع الاحتلال وأوهامه في التوسع، لافتا إلى أن هذه التصرفات تعبر عن نوايا الاحتلال في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة.

 

وأشار الصفدي إلى أن مجلس النواب سيخاطب برلمانات العالم لحشد مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية وتعرية الاحتلال، داعيا الحكومة لاتخاذ خطوات مماثلة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لردع المحتل.

 

وشدد رئيس مجلس النواب على أن الأردن كان وسيبقى عربيا عصيا بقيادته المظفرة على كل طامع جبان، وفلسطين كانت وستبقى عربية، وسوريا عربية، ولبنان عربية، ونحن باقون، واحتلالهم الغاشم إلى زوال مهما طال الزمن، فأصحاب القضية والهوية هم الغالبون، وأصحاب الكذب والتدليس والاحتلال والذين اعتادوا على خرق العهود هم المهزومون.

 
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