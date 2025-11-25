نائب يدعو لزيادة أسعار الفائدة على أصحاب رؤوس الأموال

وقال الطراونة خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، إن البنوك تقدم نسب فائدة قليلة لأصحاب رؤوس الأموال لمحاولة جذبهم فيما ترفعها على المواطنين.
وأضاف أن نسب الفائدة على قروض الأفراد قد تصل إلى 10% وهي نسبة مرتفعة على المواطنين، مطالبا بتخفيضها على الأفراد.
وأشار الطراونة إلى أن هناك مخصصات لمشاريع في محافظة الكرك تم رصدها في الموازانات السابقة بيد أنها لم تنفذ حتى الآن.
