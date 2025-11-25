الثلاثاء 2025-11-25 07:26 م
 

نائب يدعو لزيادة أسعار الفائدة على أصحاب رؤوس الأموال

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-11-2025 01:24 م
الوكيل الإخباري-   دعا النائب إبراهيم الطراونة إلى زيادة أسعار الفائدة على أصحاب رؤوس الأموال في الأردن.


وقال الطراونة خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، إن البنوك تقدم نسب فائدة قليلة لأصحاب رؤوس الأموال لمحاولة جذبهم فيما ترفعها على المواطنين.

وأضاف أن نسب الفائدة على قروض الأفراد قد تصل إلى 10% وهي نسبة مرتفعة على المواطنين، مطالبا بتخفيضها على الأفراد.

وأشار الطراونة إلى أن هناك مخصصات لمشاريع في محافظة الكرك تم رصدها في الموازانات السابقة بيد أنها لم تنفذ حتى الآن.
 
 
