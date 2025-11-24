مجلس النواب يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة - أسماء

06:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755037 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توافق أعضاء مجلس النواب على اختيار رؤساء ونواب ومقرري اللجان النيابية الدائمة للدورة النيابية العادية الثاني من المجلس العشرين. اضافة اعلان





وجاءت عملية اختيار رؤساء اللجان في إطار تفاهمات بين الكتل النيابية



وتاليا أسماء رؤساء اللجان النيابية:



اللجنة القانونية: الدكتور عارف السعايدة العبادي رئيسا للجنة والمحامي محمد بني ملحم نائب للرئيس والمحامي الدكتور عبد الحليم العنانبة مقررا للجنة.



اللجنة المالية: الدكتور نمر السليحات العبادي رئيسا للجنة، والدكتور سليمان الخرابشة نائب للرئيس، ومحمد البستنجي مقررا للجنة.



لجنة الاقتصاد والاستثمار : خالد أبو حسان رئيسا، وعبد الباسط الكبريتي نائبا للرئيس ومحمد كتاو مقررا للجنة.



لجنة الشؤون الخارجية: المهندس هيثم زيادين رئيسا، وعلي الغزاوي نائب للرئيس، والدكتورة تمارا ناصر الدين مقررا للجنة.



اللجنة الإدارية: خليفة الديات رئيسا للجنة، والصحفي عطالله الحنيطي نائبا للرئيس، والمهندسة نسيم العبادي مقررا للجنة.



لجنة التربية والتعليم: الدكتور إبراهيم القرالة رئيسا للجنة، وعيسى نصار الكرادشة نائبا للرئيس، ورانية خليفات مقررا للجنة.



لجنة الشباب والرياضة والثقافة: محمد المحارمة رئيسا للجنة، وعبد الرؤوف الربيحات نائبا للرئيس.



لجنة التوجيه الوطني والإعلام: الدكتور حسين العموش رئيسا للجنة، والدكتور محمد السبايلة نائبا للرئيس.



لجنة الصحة والغذاء: الدكتور أحمد السراحنة رئيسا للجنة، والدكتور حكم المعادات نائبا للرئيس، والدكتور هايل عياش مقررا للجنة.



لجنة الزراعة والمياه: الدكتور أحمد الشديفات رئيسا للجنة، الدكتور إياد جبرين نائبا للرئيس، محمد المرايات مقررا للجنة.



لجنة البيئة والمناخ: المهندس جهاد عبوي رئيسا للجنة، والدكتور أحمد عشا نائب للرئيس، والدكتور حمزة الحوامدة مقررا للجنة.



لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: المحامي أندريه حواري رئيسا للجنة، وأروى الزبون الحجاية نائب للرئيس، وسامر الأزايدة مقررا للجنة.



لجنة الطاقة والثورة المعدنية: الدكتور أيمن أبو هنية رئيسا للجنة، والدكتور إسلام العزازمة نائبا للرئيس.



لجنة الخدمات العامة والنقل: الدكتور أيمن البدادوة رئيسا للجنة، وطارق عبد المهدي البني هاني نائبا للرئيس، وتيسر أبو عرابي مقررا للجنة.



لجنة السياحة والاثار : المهندس سالم العمري رئيسا للجنة ويوسف الرواضية نائبا للرئيس ونجمة الهواوشة مقررا للجنة.



لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة : الدكتور مؤيد العلاونة رئيسا للجنة والدكتور خالد بني عطية نائبا للرئيس والدكتور محمد الجراح مقررا للجنة.



لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان : رائد الرباع رئيسا للجنة رئيسا للجنة والدكتور احمد العليمات نائبا للرئيس والدكتور شاهر الشطناوي مقررا للجنة.



لجنة المرأة وشؤون الاسرة: فليحة الخضير رئيسا للجنة والمهندسة مي الحراحشة مقررا للجنة.



لجنة الريف والبادية : الدكتور بكر الحيصة رئيسا للجنة ومي الزيادنة نائبا للرئيس وفريال بني سلمان مقررا للجنة.



لجنة فلسطين : المهندس سليمان السعود رئيسا للجنة و عثمان المخادمة نائبا للرئيس.