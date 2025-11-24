مجلس النواب يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة - أسماء

وجاءت عملية اختيار رؤساء اللجان في إطار تفاهمات بين الكتل النيابية
وتاليا أسماء رؤساء اللجان النيابية:
اللجنة القانونية: الدكتور عارف السعايدة العبادي رئيسا للجنة والمحامي محمد بني ملحم نائب للرئيس والمحامي الدكتور عبد الحليم العنانبة مقررا للجنة.
اللجنة المالية: الدكتور نمر السليحات العبادي رئيسا للجنة، والدكتور سليمان الخرابشة نائب للرئيس، ومحمد البستنجي مقررا للجنة.
لجنة الاقتصاد والاستثمار : خالد أبو حسان رئيسا، وعبد الباسط الكبريتي نائبا للرئيس ومحمد كتاو مقررا للجنة.
لجنة الشؤون الخارجية: المهندس هيثم زيادين رئيسا، وعلي الغزاوي نائب للرئيس، والدكتورة تمارا ناصر الدين مقررا للجنة.
اللجنة الإدارية: خليفة الديات رئيسا للجنة، والصحفي عطالله الحنيطي نائبا للرئيس، والمهندسة نسيم العبادي مقررا للجنة.
لجنة التربية والتعليم: الدكتور إبراهيم القرالة رئيسا للجنة، وعيسى نصار الكرادشة نائبا للرئيس، ورانية خليفات مقررا للجنة.
لجنة الشباب والرياضة والثقافة: محمد المحارمة رئيسا للجنة، وعبد الرؤوف الربيحات نائبا للرئيس.
لجنة التوجيه الوطني والإعلام: الدكتور حسين العموش رئيسا للجنة، والدكتور محمد السبايلة نائبا للرئيس.
لجنة الصحة والغذاء: الدكتور أحمد السراحنة رئيسا للجنة، والدكتور حكم المعادات نائبا للرئيس، والدكتور هايل عياش مقررا للجنة.
لجنة الزراعة والمياه: الدكتور أحمد الشديفات رئيسا للجنة، الدكتور إياد جبرين نائبا للرئيس، محمد المرايات مقررا للجنة.
لجنة البيئة والمناخ: المهندس جهاد عبوي رئيسا للجنة، والدكتور أحمد عشا نائب للرئيس، والدكتور حمزة الحوامدة مقررا للجنة.
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: المحامي أندريه حواري رئيسا للجنة، وأروى الزبون الحجاية نائب للرئيس، وسامر الأزايدة مقررا للجنة.
لجنة الطاقة والثورة المعدنية: الدكتور أيمن أبو هنية رئيسا للجنة، والدكتور إسلام العزازمة نائبا للرئيس.
لجنة الخدمات العامة والنقل: الدكتور أيمن البدادوة رئيسا للجنة، وطارق عبد المهدي البني هاني نائبا للرئيس، وتيسر أبو عرابي مقررا للجنة.
لجنة السياحة والاثار : المهندس سالم العمري رئيسا للجنة ويوسف الرواضية نائبا للرئيس ونجمة الهواوشة مقررا للجنة.
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة : الدكتور مؤيد العلاونة رئيسا للجنة والدكتور خالد بني عطية نائبا للرئيس والدكتور محمد الجراح مقررا للجنة.
لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان : رائد الرباع رئيسا للجنة رئيسا للجنة والدكتور احمد العليمات نائبا للرئيس والدكتور شاهر الشطناوي مقررا للجنة.
لجنة المرأة وشؤون الاسرة: فليحة الخضير رئيسا للجنة والمهندسة مي الحراحشة مقررا للجنة.
لجنة الريف والبادية : الدكتور بكر الحيصة رئيسا للجنة ومي الزيادنة نائبا للرئيس وفريال بني سلمان مقررا للجنة.
لجنة فلسطين : المهندس سليمان السعود رئيسا للجنة و عثمان المخادمة نائبا للرئيس.
