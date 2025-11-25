القاضي يلتقي السفير العماني

01:15 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عُمان الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بخاصة البرلمانية منها. اضافة اعلان





وأكد القاضي على متانة العلاقة الأردنية العُمانية التي أرساها جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراهما، والتي تستمر اليوم في تعاون وثيق بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.