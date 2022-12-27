زراعة النواب تدعو الحكومة لبناء استراتيجيات لمواجهة تحديات القطاع الزراعي

الوكيل الإخباري

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- دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة، الحكومة إلى بناء استراتيجيات ووضع خطط تنفيذية لمواجهة التحديات التي تقف عائقا امام قطاع الزراعة في وادي الأردن بشكل خاص، والاردن بشكل عام.حديث العلاقمة جاء خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من مزارعي منطقة وادي الأردن، تم فيه مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.وأكد أن "الزراعة النيابية" معنية بالاطلاع على كل التحديات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم، وذلك بالتشاركية بين كل الاطراف المعنية.وقال العلاقمة "إننا ننطلق في عملنا من رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تؤكد أهمية وتطوير القطاع الزراعي والنهوض به كونه سلة الغذاء الوطني".وأكد العلاقمة ضرورة إعادة النظر في القرارات المتخذة والتي تمس القطاع الزراعي، وتوفير الدعم اللازم له، والبحث عن سبل كفيلة بخفض كلف الانتاج، ومساعدة المزارع على تجاوز الصعوبات التي تواجهه وتعزيز قدرته على المنافسة وزيادة مساهمته في توليد فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية.أعضاء اللجنة النواب: نواش قوقزة وعودة النوايشة وتوفيق المراعية وموسى هنطش واسماء الرواحنة، اكدوا ضرورة الاهتمام اكثر بهذ القطاع لأنه يعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية والذي يحافظ على الأمن الغذائي، مطالبين في ذات الوقت بوجود رؤية عملية واضحة لتحسين القطاع.وتلخصت مطالب الحضور بضرورة اعفاء المزارعين من القروض، وتخفيض رسوم العمالة الوافدة، والسماح بشراء الـسمدة من الدول المجاورة، وتخفيض اسعار البذور، بالاضافة الى إيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية في اوروبا، واشراك العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، وتخفيض اسعار مدخلات الانتاج.