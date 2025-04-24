طاقة الأعيان تقر مشروع قانون الكهرباء العام

الوكيل الإخباري- أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاروق الحياري، اليوم الخميس، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة.