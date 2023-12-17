فلسطين النيابية: الأردنيون جميعا مستمرون في الدفاع عن القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، إن الأردنيون جميعًا مستمرون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي تمر بمراحل خطيرة، وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني.وجدد، خلال استقبال اللجنة اليوم الأحد، ائتلاف الجمعيات المقدسية، رفض "فلسطين النيابية" لكُل الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس المحتلة، وبحق المقدسيين، مشيدًا بصمود المقدسيين في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتابع أن اللجنة تُجدد رفضها للمجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم.من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد أبو صعليك، تمام الرياطي، محمد الهلالات، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودورها في المحافظة على المقدسات من عبث جيش الاحتلال والمستوطنين.وأشاروا إلى دور الهيئة الخيرية الهاشمية في تقديم كل الدعم للأشقاء في غزة.من ناحيته، أشاد ائتلاف الجمعيات المقدسية، بمواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، ودور الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتقديم المساعدات للأهل في غزة.إلى ذلك، أدانت اللجنة والجمعيات المقدسية، استيلاء السلطات الإسرائيلية على أراض في منطقة سلوان.