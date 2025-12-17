لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

كما تناقش اللجنة الإدارية الاستدعاء المقدم من عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والذي يتضمن طلب إعادة تعيينهم على نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020. بالإضافة إلى مناقشة تثبيت موظفي العقود السنوية المؤقتة والمكافأة في دائرة الإحصاءات العامة.
من جهة أخرى، ستلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لبحث القضايا المتعلقة بالوزارة. كما تعقد لجنة فلسطين اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأخوة العربية في المجلس الوطني الفلسطيني.
وفي إطار متصل، تناقش كتلة حزب مبادرة النيابية منظومة تطوير القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية.
-
أخبار متعلقة
-
السعود: الاعتداء على الأونروا والمقدسات إشعال متعمد للمنطقة
-
"الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية
-
منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.
-
دعوة نيابية بعطلة رسمية في الاردن الخميس
-
"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب
-
القاضي: مبارك للنشامى الأبطال وتحية تقدير لإخوتنا السعوديين
-
العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي