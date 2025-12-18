مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون الموازنة العامة 2026

08:10 ص

الوكيل الإخباري- يناقش مجلس الاعيان صباح الخميس، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026.





وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، أقرّت، الاثنين، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية، كما ورد من مجلس النواب.



وعقد الاجتماع في جلسة مسائية منفصلة، بعد بحث اللجنة لمشروع قانون الموازنة في جلستها الصباحية، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي.



وقال المعشر، إن الاجتماع عقد لبحث مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026، ومناقشة مواءمة ما تم رصده من مخصصات للمشاريع في عام 2026 مع خارطة التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.



وأشار إلى أن الاجتماع مع وزارة المالية عقد بعد سلسلة من اللقاءات التي بحثت من خلالها اللجنة المشاريع والخطط والاستراتيجيات للوزارات والدوائر التابعة لها، ومدى انسجامها مع خارطة التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام.



من جانبه، قال الشبلي، إنه تم رصد مخصصات في موازنة السنة المالية 2026 تهدف إلى البدء في تنفيذ المشاريع الوطنية ضمن مستهدفات خارطة التحديث الاقتصادي.

