الخميس 2025-12-18 12:15 م

الأعيان يقر معدلي "التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية" كما وردا من النواب

مجلس الأعيان
الخميس، 18-12-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   أقرّ مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها الخميس، مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد مناقشته ضمن جدول أعمال الجلسة.اضافة اعلان


كما أقرّ المجلس في الجلسة ذاتها مشروع قانون معدّل لقانون الجريدة الرسمية بصيغته الواردة من مجلس النواب.
 
 


