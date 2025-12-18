الأعيان يقر معدلي "التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية" كما وردا من النواب

09:27 ص

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها الخميس، مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد مناقشته ضمن جدول أعمال الجلسة. اضافة اعلان





كما أقرّ المجلس في الجلسة ذاتها مشروع قانون معدّل لقانون الجريدة الرسمية بصيغته الواردة من مجلس النواب.

