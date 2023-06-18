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الأحد، 18-06-2023 06:24 ص

قرار الكويت بوقف ابتعاث التخصصات الطبية إلى الأردن على طاولة النواب اليوم

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الوكيل الاخباري - تجتمع لجنة التعليم النيابية في مجلس النواب الأحد، لمناقشة قرار وزارة التربية والتعليم العالي للكويت بخصوص وقف ابتعاث التخصصات الطبية إلى الأردن.

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وأكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، طالب الصرايرة، جودة وكفاءة التعليم في الأردن، خصوصًا التخصصات الطبية، قائلًا إن الجامعات الأردنية تتميز بحضور إقليمي وعالمي، يشهد لها القاصي والداني.


وأضاف الصرايرة خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته الأربعاء، أن اللجنة ستعقد الأسبوع المُقبل، اجتماعًا مع عدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب فيها، بهدف الوقوف على حيثيات قرار الكويت القاضي بوقف الابتعاث لدراسة التخصصات الطبية إلى الأردن، مؤكدًا في الوقت نفسه عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.


من جهته، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، إن قرار الكويت إيقاف ابتعاث طلبتها في 4 تخصصات طبية إلى الأردن "لا يعتبر الأول"، حيث سبق أن أوقفت هذه الابتعاث سابقا.


وأضاف محافظة أن الجامعات الأردنية مشهود لها بالكفاءة، حسب التصنيفات العالمية، مبينًا أن التصنيفات العالمية الجديدة التي تخص الجامعات الأردنية، أعلنت عن وجود تحسن ملحوظ في أدائها.


وأوضح أن قرار وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية يتضمن وقف الإيفاد فقط، وليس الاعتراف بالشهادات الأردنية.


وقال مقرر لجنة التعليم والشباب النيابية، محمد المحارمة، الأحد، إن الكويت لم تسحب الاعتراف بـ 4 تخصصات طبية في الجامعات الأردنية، وذلك بعد قرار حكومي في الكويت بإيقاف مؤقت للإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين.
وقرر وزير التربية وزير التعليم العالي في الكويت إيقاف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين للتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) إلى الأردن ومصر "مؤقتا" اعتبارا من العام الجامعي 2023/2024.


وأوضح المحارمة العضو في مجلس النواب، أن القرار الصادر عن الوزير الكويتي جاء بناء على "توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت، وموافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بتاريخ 4 (حزيران) يونيو 2023".


ويتضمن القرار الكويتي "إيقاف الضم إلى بعثات الوزارة للطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة على نفقتهم الخاصة وبالتخصصات الطبية" المذكورة.


المحارمة قال: "يجب أن يتم التنويه إلى أنه لم يتم سحب الاعتماد من التخصصات الأربعة، إلا أنه تم فقط إيقاف الإيفاد المباشر".


وقلصت الكويت في 2019 عدد الجامعات الأردنية المعتمدة من 20 إلى 5 جامعات، بحسب المحارمة الذي قال إن "الاعتماد ما زال موجودا للجامعات الخمسة".
وتابع: "الطلبة الكويتيون يستطيعون الدراسة على نفقتهم الخاصة في الجامعات الأردنية".


المحارمة تحدث عن "آثار تعليمية واقتصادية" نتيجة القرار من الكويت، وذلك استنادا إلى "رقم كبير للطلبة الكويتيين المبتعثين للأردن".


وستقوم لجنة التعليم والشباب النيابية بمخاطبة رئاسة مجلس النواب، وذلك لإيجاد "حلول" لهذه القضية، على ما ذكر المحارمة.


 




 

 


 

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