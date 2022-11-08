الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

السعودية تعدل مدة الإقامة لتأشيرة الزيارة

الملك يستقبل وفد منظمة “الفاو”

الهند: بلادنا ترغب بالحفاظ على مزاياها في العلاقات مع روسيا

الملك يزور رفيق سلاح اصابه المرض

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

ايعاز هام من وزير الإدارة المحلية بشأن التجمعات السكانية الموجودة خارج التنظيم

خبير تربة يوضح حول انهيار بناية اللويبدة

بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

الثلاثاء، 08-11-2022 03:34 م

كتل نيابية: مقترح يقضي بعدم ترشح الكتلة الفائزة برئاسة المجلس لأي موقع آخر

bcd578a8-2ea1-42cb-9dbb-ce0e16af3079


الوكيل الإخباري - عقد رؤساء وممثلو كتل نيابية، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بناءً على مُقترح من رئيس كتلة التيار الديمقراطي النيابي، أيمن المجالي، تم خلاله مُناقشة انتخابات رئاسة مجلس النواب، والمكتب الدائم واللجان النيابية في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر، والمُقرر عقدها يوم الأحد المُقبل.

اضافة اعلان


وقال المجالي إنه وبعد الاستماع إلى وجهات نظر النواب الحضور، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تقوم كُل كُتلة بتسمية مُرشحيها للانتخابات، على أن لا يحق للكُتلة الفائزة برئاسة المجلس، الترشُح لأي موقع آخر، أكان في المكتب الدائم أو لرئاسة اللجان النيابية الدائمة أو مُقرريها.


وأضاف أن رؤساء الكُتل وممثلوها سيرجعون إلى كتلهم لاطلاعهم على مُخرجات هذا الاجتماع، بهدف التوصل إلى توافقات بين الكُتل النيابية تصب في المصلحة العامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
acaac936-ala3ean03352592020

رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية

d0cc255abc271012922d3b9eadf3b75d

أسبوع حاسم نحو الوصول لمقعد رئاسة النواب وأسماء بارزة تعلن ترشحها

251575536_438769587608756_6721848678904625376_n

نائب يسأل عن التحقيق بالتجاوزات في دارة وصفي

63638c518638c

مركز مكافحة الأوبئة: 75% من الأمراض المستجدة مصدرها حيواني

1667466611768

الحريات النيابية: نقابة المحامين بيت خبرة مهم

1667394637371

بعد الشجار والطرد .. الدغمي ينهي الإشكال مع شركة خاصة

أخبار متعلقة
ققققق

مشادات كلامية وأجواء مشحونة داخل مجلس النواب

ruUNPTdkts7JSXFBxiaNadwUkNMGh69dauqVoePi

سؤال نيابي حول إدخال مادة مسرطنة للأردن

1666000997970

زيادين: الأردن يؤمن بضرورة إعادة ضبط العولمة

aadcaafb-whatsapp-image-2022-01-02-at-1.31.35-pm

الدغمي ينعى النائب والوزير الأسبق محمد الطراونة

1665567809250

النائب زيادين يؤكد وقوف الأردن مع العراق في تعزيز أمنه

634547bb88ac9

نائب رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة تعزيز العمل المُشترك مع الدوحة