كتل نيابية: مقترح يقضي بعدم ترشح الكتلة الفائزة برئاسة المجلس لأي موقع آخر

الوكيل الإخباري - عقد رؤساء وممثلو كتل نيابية، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بناءً على مُقترح من رئيس كتلة التيار الديمقراطي النيابي، أيمن المجالي، تم خلاله مُناقشة انتخابات رئاسة مجلس النواب، والمكتب الدائم واللجان النيابية في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر، والمُقرر عقدها يوم الأحد المُقبل.

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وقال المجالي إنه وبعد الاستماع إلى وجهات نظر النواب الحضور، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تقوم كُل كُتلة بتسمية مُرشحيها للانتخابات، على أن لا يحق للكُتلة الفائزة برئاسة المجلس، الترشُح لأي موقع آخر، أكان في المكتب الدائم أو لرئاسة اللجان النيابية الدائمة أو مُقرريها.



وأضاف أن رؤساء الكُتل وممثلوها سيرجعون إلى كتلهم لاطلاعهم على مُخرجات هذا الاجتماع، بهدف التوصل إلى توافقات بين الكُتل النيابية تصب في المصلحة العامة.