لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء

09:21 ص

الوكيل الإخباري- تواصل لجان نيابية عدة اجتماعاتها الثلاثاء، لمناقشة مواضيع عدة منها مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. اضافة اعلان





وبحسب جدول نشاطات المجلس تناقش اللجنة المالية النيابية الموازنة على النحو التالي: (الهيئة المستقلة للانتخاب، وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية).



كما تجتمع لجنة البيئة والمناخ لوضع آلية عمل اللجنة والاطلاع على استراتيجية وزارة البيئة ومخرجات مؤتمر الأطراف الذي عقد في البرازيل.



وتلتقي لجنة الزراعة والمياه لمناقشة مواقع تتعلق بالقطاع الزراعي.

