لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء

وبحسب جدول نشاطات المجلس تناقش اللجنة المالية النيابية الموازنة على النحو التالي: (الهيئة المستقلة للانتخاب، وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية).
كما تجتمع لجنة البيئة والمناخ لوضع آلية عمل اللجنة والاطلاع على استراتيجية وزارة البيئة ومخرجات مؤتمر الأطراف الذي عقد في البرازيل.
وتلتقي لجنة الزراعة والمياه لمناقشة مواقع تتعلق بالقطاع الزراعي.
-
أخبار متعلقة
-
"الرياضة النيابية" تهنئ أبطال المنتخب الأردني للكاراتيه
-
رئيس اللجنة المالية النيابية يرجح الانتهاء من مناقشة الموازنة مطلع الأسبوع المقبل
-
"الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي
-
المالية النيابية تقيّم جاهزية القطاعات الرقمية في موازنة 2026
-
مذكرة نيابية لتأجيل عطلة المدارس لتتزامن مع شهر رمضان
-
القبلان يطلق صرخة استغاثة لإنقاذ مستشفى الملك المؤسس
-
النواب يقرأون الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل
-
مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية