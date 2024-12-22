لجنة العمل في الأعيان تناقش الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

وقال العين مراد، إن اللقاء جاء للربط بين تنفيذ برامج وسياسات الوزارة ومحاور كتاب التكليف السامي، وكتاب الرد الحكومي عليها، إضافة إلى الاطلاع على برامج الوزارة ومشاريعها في مجالات التنمية الاجتماعية، ومدى تأثيرها على الفئات المستهدفة من رعاية وتعليم وتأهيل مهني لدمجهم في المجتمع الإنتاجي.
وأشار إلى أهمية الجهود المبذولة لخدمة كبار السن، من خلال تأمين حياة كريمة لهم، وتعزيز الرعاية المنزلية بما يضمن احترام حقوقهم وتحقيق رفاهيتهم.
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