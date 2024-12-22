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لجنة العمل في الأعيان تناقش الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
الأحد، 22-12-2024 04:56 م

الوكيل الإخباري-    ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، خلال لقائها اليوم الأحد، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2026 - 2033.

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وقال العين مراد، إن اللقاء جاء للربط بين تنفيذ برامج وسياسات الوزارة ومحاور كتاب التكليف السامي، وكتاب الرد الحكومي عليها، إضافة إلى الاطلاع على برامج الوزارة ومشاريعها في مجالات التنمية الاجتماعية، ومدى تأثيرها على الفئات المستهدفة من رعاية وتعليم وتأهيل مهني لدمجهم في المجتمع الإنتاجي.


وأشار إلى أهمية الجهود المبذولة لخدمة كبار السن، من خلال تأمين حياة كريمة لهم، وتعزيز الرعاية المنزلية بما يضمن احترام حقوقهم وتحقيق رفاهيتهم.

 
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