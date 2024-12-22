لجنة العمل في الأعيان تناقش الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، خلال لقائها اليوم الأحد، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2026 - 2033.

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وقال العين مراد، إن اللقاء جاء للربط بين تنفيذ برامج وسياسات الوزارة ومحاور كتاب التكليف السامي، وكتاب الرد الحكومي عليها، إضافة إلى الاطلاع على برامج الوزارة ومشاريعها في مجالات التنمية الاجتماعية، ومدى تأثيرها على الفئات المستهدفة من رعاية وتعليم وتأهيل مهني لدمجهم في المجتمع الإنتاجي.