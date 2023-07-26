لجنة المرأة في مجلس النواب تزور مركز إصلاح وتأهيل النساء

الوكيل الإخباري

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- زارت لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب برئاسة النائب ميادة شريم اليوم الأربعاء، مركز إصلاح وتأهيل النساء، للاطلاع على أبرز الجهود والخدمات المقدمة للنزيلات في شتى المجالات الإصلاحية والإنسانية والاجتماعية .وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاركية ما بين مديرية الأمن العام ومؤسسات الدولة ، للوقوف على واقع الخدمات التي تقدمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مجال العمل الإصلاحي ، وبما يضمن المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الإنسانية اللازمة لهم ، وبما يتوافق والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ، وضمن رؤية أساسها تطبيق المثل العليا في متابعة أحوال النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وشمولهم بجميع أنواع الرعاية الإنسانية .وأشادت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة في مجلس النواب ميادة شريم بجهود مديرية الأمن العام في مجال رعاية النزيلات أثناء مدة التوقيف وبعد انتهائها، وذلك ضمن نهجها المستمر في الإصلاح وتقديم مستوى عالٍ من العناية والرعاية الصحية والخدمية وتوفير متطلبات العيش الكريم لنزيلات المركز، ليصبحن أكثر قدرة على الانخراط في المجتمع حال قضائهنّ مدة التوقيف أو الحكم الصادرة بحقهنّ بموجب القانون .واستمعت اللجنة بحضور مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي إلى إيجاز قدمته مدير مركز إصلاح وتأهيل النساء المقدم علياء عبيد عن طبيعة البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة للنزيلات والهادفة إلى أنسنة العمل الإصلاحي واستثمار الوقت داخل المركز ما يفضي إلى تأهيل النزيلات وإدماجهن في المجتمع بعد الإفراج عنهن .