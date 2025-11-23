مجلس الأعيان يقرّ مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أقرت الخميس، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقدته بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.
