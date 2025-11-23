الإثنين 2025-11-24 03:26 ص
 

مجلس الأعيان يقرّ مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم

مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
 
الأحد، 23-11-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، في جلسة تشريعية، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أقرت الخميس، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقدته بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.

 
 
