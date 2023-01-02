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الإثنين، 02-01-2023 02:45 م

مذكرة نيابية تطالب بتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين

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الوكيل الإخباري - تبنت النائب ميادة شريم، مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتمديد العمل بأحكام أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين، لمدة 6 أشهر مقبلة.

ووفق المذكرة، فإن المطالبة تأتي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المواطن الأردني، ولإعطاء المدين فرصة كافية لتصويب أوضاعه.

وكانت قرَّرت الحكومة تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، المتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31/1/2023.

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ووجَّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون، وتوفير إحصائيَّات علميَّة حول أعداد القضايا المحكوم بها؛ تمهيداً لإنهاء العمل بأمر الدِّفاع رقم (28)، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

 


 




 

 


 

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