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نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يلتقون أعضاء الحزب في السلط لمناقشة القضايا الوطنية

نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يلتقون أعضاء الحزب في السلط لمناقشة القضايا الوطنية
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يلتقون أعضاء الحزب في السلط لمناقشة القضايا الوطنية
الثلاثاء، 24-12-2024 06:23 م

الوكيل الإخباري-   ضمن إطار تعزيز التواصل المستمر بين نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني وأعضاء الحزب والقواعد الشعبية، عُقد لقاء موسع في مدينة السلط حضره كل من النائب زهير الخشمان، والنائب أيمن البداودة، والنائب رانيا أبو رمان.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول القضايا الوطنية والمحلية التي تمثل أولوية للمواطنين، بالإضافة إلى استعراض رؤية الحزب وخططه المستقبلية الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد النائب زهير الخشمان خلال كلمته على أهمية التركيز على التنمية المستدامة في كافة المحافظات، معتبراً أن السلط تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وأوضح أن الحزب ملتزم بالعمل الدؤوب لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وتطلعاتهم وبين دور البرلمان التشريعي والرقابي.

من جانبه، دعا النائب أيمن البداودة إلى تعزيز الشراكة بين أعضاء الحزب والنواب لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أهمية استثمار الخبرات الوطنية وتعزيز دور الشباب في العملية التنموية.

أما النائب رانيا أبو رمان فقد أكدت على التزام الحزب بدعم المرأة الأردنية وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الحزب يسعى دائماً لأن يكون صوت المواطن تحت قبة البرلمان.

وفي ختام اللقاء، أكد النواب على أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تتيح الفرصة لمزيد من الحوار البناء مع المواطنين وأعضاء الحزب، كما تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات لتعزيز حضور الحزب ودوره في القضايا الوطنية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص حزب الاتحاد الوطني الأردني على تفعيل التواصل مع قواعده الشعبية، وتعزيز دوره كممثل حقيقي لتطلعات الأردنيين ومصالحهم.

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