الصرايرة: في ذكرى ميلاد المغفور له الحسين بن طلال الأردن يستمر في مسيرة البناء

10:00 م

الوكيل الإخباري- في ذكرى ميلاد جلالة الملك الحسين بن طلال، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة، أن الأردن يواصل مسيرة البناء والتقدم مستندًا إلى قيم ومبادئ الملك الحسين، رحمه الله، التي شكّلت علامة فارقة في تاريخ الوطن الحديث. اضافة اعلان





وقال النائب الصرايرة إن المغفور له جلالة الملك الحسين كان قائدًا استثنائيًا، جمع بين الحكمة والفروسية والوفاء، وحمل الوطن على قلبه قبل أن يحمله على كتفيه، معلمًا الأجيال معنى الانتماء والصمود في أصعب الظروف ، وأن إرثه الوطني لم يختفِ مع رحيله، بل بقي حيًّا في وجدان الأردنيين، قيمًا ومبادئ ونهجًا يضيء الطريق أمام كل من يريد أن يخدم وطنه بإخلاص.



وأشار النائب الصرايرة إلى أن الأردن اليوم، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يسير على نهج الحسين في البناء والتحديث، محافظة على استقرار الدولة ومكتسباتها، ومواصلةً لمسيرة التقدم في مختلف المجالات، بما يعكس الرؤية الملكية التي تجعل مصلحة الوطن والمواطن على رأس الأولويات.



وأضاف: "لقد علمنا الملك الحسين أن القيادة ليست مجرد منصب، بل مسؤولية وموقف وشرف في خدمة الناس، وأن الأردن مهما اشتدت عليه الظروف سيبقى ثابتًا لأنه مؤسس على الحق والكرامة والوفاء".



واختتم النائب الصرايرة كلمته بالدعاء لجلالة الملك الحسين بالرحمة والمغفرة، وللأردن دوام الأمن والاستقرار تحت راية قيادته الهاشمية وشعبه الوفي، مؤكدًا أن قيم الحسين ومبادئه ستظل نبراسًا للأجيال القادمة ومرجعًا لكل من يسعى لصناعة مستقبلٍ مشرق لهذا الوطن.