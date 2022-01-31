نواب يتساءلون عن تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء

الوكيل الإخباري - دعا نواب الحكومة إلى إعادة النظر بالأعمدة الكهربائية الموزعة في الشوارع والأحياء السكنية وجودتها.

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وقالوا خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، إن الأعمدة لم تتحمل الضغط الكبير عليها خلال المنخفض وذلك بسبب ربط عدد كبير من الأسلاك عليها.

وأضافوا أنه يجب التنسيق بين كافة الجهات الرسمية من وزارة زراعة وشركات كهرباء وأمانة عمان الكبرى والبلديات لتقليم الأشجار وخاصة الأشجار التي تعتلي الأعمدة والأسلاك الكهربائية.

وتساءلوا عن المواطنين الذين تضرروا وتعرضوا لخسائر بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وطرق تعويضهم.

ولفتوا إلى أن مشكلة انقطاع الكهرباء تتكرر كل عام بسبب الظروف الجوية دون أي تحرك من شركات الكهرباء ووزارة الطاقة، داعين إلى إعادة النظر بالتنسيق والاستعدادات بين جميع الجهات المعنية لمثل هكذا ظروف.