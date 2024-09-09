أكاديمية "جورامكو" تدعو الشباب إلى الانضمام إلى اليوم المفتوح للاستفادة من 25 منحة دراسية وعدّة خصومات

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الوكيل الإخباري- تعلن أكاديمية "جورامكو"، المتخصصة في برامج التدريب والتعليم في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتابعة للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، عن إقامة يوم مفتوح مجاني و تدعو الشابات والشباب الأردنيين الذين يمتلكون شغفاً بمجال الطيران إلى الانضمام في هذا اليوم الذي تعقده يوم الثلاثاء الموافق 17 أيلول 2024 من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساء في قاعة عمان في مدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان



ويعد هذا اليوم، الذي سيمكّن الشابات والشباب من الاطلاع على مزايا البرامج التي تقدمها جورامكو، بمثابة دعوة مفتوحة لجميع خريجي الثانوية العامة، ولمن يتطلعون إلى تغيير مسارهم المهني، فضلاً عن أولئك الذين يمتلكون شغفاً في قطاع الطيران لمعرفة المزيد عن صيانة الطائرات من خلال البرامج التي تطرحها الأكاديمية. وتقدم جورامكو من خلال هذا الحدث الذي يشكل مساحة تفاعلية مع الشابات والشباب، الفرصة للاستفادة من 25 منحة دراسية كاملة ممولة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية (TVSDC) للشابات والشباب غير القادرين على تغطية التكاليف الدراسية.

وتعزيزاً للدعم الذي قدمته هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، مددت أكاديمية جورامكو فرصة الاستفادة من خصومات التسجيل للطلاب الجدد لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشابات والشباب التسجيل والاستفادة من هذه الخصومات بالإضافة إلى الحاضرين الى اليوم المفتوح.

ويعد البرنامج التدريبي ل"جورامكو" المعتمد دولياً الوحيد من نوعه في الأردن الذي يقدم للطالبات والطلاب خبرة عملية من خلال التدريب في مرافق جورامكو والعمل في بيئة عمل حقيقية، فضلاً عن المساهمة في تقليص نسب البطالة من خلال توفير فرص عمل مضمونة في الشركة لخريجي هذا البرنامج بعد التخرج.

وفي الوقت الذي يسهم فيه البرنامج في سد الفجوة بين المجالات النظرية و العملية، فإنه يثري معلومات الطالبات والطلاب من خلال بيئة عمل حقيقية. واتساقاً مع ذلك، سيتمكن الحاصلون على المنحة من الاستفادة من برنامج دراسي شامل مدته أربع سنوات في مجال صيانة الطائرات، بواقع عامين للدراسة الأكاديمية وعامين للخبرة العملية، مع رخصة معتمدة دولياً من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، ومحلياً من هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني (CARC) بالإضافة إلى فرصة لتدريب مدفوع الأجر في جورامكو.

ويشار إلى أن المنح الدراسية في الاكاديمية و الممولة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية متاحة للأردنيين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً أو أكثر ممن يتقنون اللغة الإنجليزية على أن يكونوا استكملوا الثانوية العامة بنجاح أو أي مؤهل دراسي معادل وأن لا يمتلكوا اشتراكاً سارياً في الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إرفاق دليل حول عدم قدرتهم على تغطية التكاليف الدراسية.

معلقاً على هذه المبادرة، الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو" فريزر كوري": سعيدون بتنظيم هذا الحدث مرة أخرى حيث يشكل هذا اليوم لنا منصة للتواصل مع الشابات والشباب الأردنيين الذين يتطلعون إلى إشباع شغفهم في قطاع الطيران. يعد هذا البرنامج فرصة ذهبية للانضمام لأكثر القطاعات طلباً في سوق العمل عالمياً. وتأتي شراكتنا مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في إطار مساعينا المشتركة لتمكين أكبر عدد ممكن من الطلاب من الاستفادة من هذا البرنامج من خلال المنح الدراسية والدعم المالي".

من جهتها أشادت رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء في "جورامكو" هناء ابسيس بهذه الجهود التي تصب في جوهر التزام الشركة بإعداد وتأهيل الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران قائلة :" يعكس هذا البرنامج التزامنا بإمداد سوق العمل بجيل جديد من أصحاب هذه المهنة من هنا فإننا نستثمر في شاباتنا وشبابنا من خلال رفدهم بالسبل التي تمكنهم من التفوق والنجاح الذي لا يسهم في دعم نموهم الشخصي فقط فحسب، بل يسهم كذلك في سد الفجوة في قطاع الطيران المتنامي بوتيرة متسارعة".

للتعرف على برامج الأكاديمية المتميزة يسرنا دعوتكم للانضمام مجانًا إلى اليوم المفتوح الذي تنظمه "جورامكو.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال على الرقم +962797500712 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.joramcoacademy.com، بالإضافة إلى متابعة آخر التحديثات عبر منصات التواصل الاجتماعي.



