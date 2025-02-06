أكاديمية "جورامكو" والجامعة الأردنية توحدان جهودهما وتطلقان برنامج بكالوريوس الطيران / صيانة الطائرات التجارية

الوكيل الإخباري- أعلنت أكاديمية "جورامكو"، الذراع التعليمية التابعة للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، والتي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، وتتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجامعة الأردنية، وذلك لإطلاق أول برنامج بكالوريوس متخصص في هندسة صيانة الطائرات.

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وينطوي برنامج البكالوريوس الجديد الذي يمتد على مدار خمس سنوات من التعليم الاستثنائي، على تعليم أكاديمي على مقاعد الدراسة في الجامعة، يشمل سنتين من الخبرة العملية في هناجر "جورامكو" مع تدريب عملي شامل.



وعند التخرج، سيمنح البرنامج الطلاب فيه درجة البكالوريوس في هندسة الطيران / صيانة الطائرات التجارية، فضلاً عن شهادات الخبرة التدريبية الصادرة عن أكاديمية "جورامكو"، والتي تؤهلهم للحصول على رخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC) و رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعتمدة دولياً (EASA) ، والمعززة بأولوية التوظيف لدى "جورامكو"، وذلك في انعكاس لالتزام الشركة بدعم المواهب الشابة والمساهمة في الحد من معدلات البطالة في الأردن.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور نذير عبيدات: "نؤمن في الجامعة الأردنية بأهمية ديناميكية التعليم وتطوره المستمر. وبالنظر لما يشهده قطاع الطيران في الأردن من نمو كبير، نعتقد أن هذا البرنامج التعاوني سيسهم في تعزيز دور الطيران في دفع عجلة الاقتصاد الأردني."



ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، أن أكاديمية "جورامكو" تحرص على أن تتضافر جهودها مع جهود المؤسسات الوطنية لتحفيز قطاع هندسة الطيران وتعزيز دوره. وقال كوري: "فخورون بتطوير برنامج أكاديمية جورامكو المتميز بالتعاون مع الخبراء الأكاديميين في الجامعة الأردنية. وقد تم تصميم برنامج البكالوريوس المطور الجديد بما يلبي متطلبات مجال الطيران المتنامي من خلال صقل وتعزيز مهارات الشباب من خلال التعليم النوعي وعالي الجودة."



هذا وسيكون بإمكان الطلبة سواء الأردنيين أو الدوليين، من الراغبين بالانضمام للبرنامج، التقدم بطلباتهم بمجرد فتح باب التسجيل، ليكون بإمكانهم التسجيل رسمياً من خلال بوابة القبول الموحد. وفي ما يتعلق بمتطلبات الانضمام للبرنامج، فإنها تتلخص في امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 80% فما فوق أو ما يعادله.