أكاديمية "جورامكو" والجامعة الأردنية توحدان جهودهما وتطلقان برنامج بكالوريوس الطيران / صيانة الطائرات التجارية

وينطوي برنامج البكالوريوس الجديد الذي يمتد على مدار خمس سنوات من التعليم الاستثنائي، على تعليم أكاديمي على مقاعد الدراسة في الجامعة، يشمل سنتين من الخبرة العملية في هناجر "جورامكو" مع تدريب عملي شامل.
وعند التخرج، سيمنح البرنامج الطلاب فيه درجة البكالوريوس في هندسة الطيران / صيانة الطائرات التجارية، فضلاً عن شهادات الخبرة التدريبية الصادرة عن أكاديمية "جورامكو"، والتي تؤهلهم للحصول على رخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC) و رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعتمدة دولياً (EASA) ، والمعززة بأولوية التوظيف لدى "جورامكو"، وذلك في انعكاس لالتزام الشركة بدعم المواهب الشابة والمساهمة في الحد من معدلات البطالة في الأردن.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور نذير عبيدات: "نؤمن في الجامعة الأردنية بأهمية ديناميكية التعليم وتطوره المستمر. وبالنظر لما يشهده قطاع الطيران في الأردن من نمو كبير، نعتقد أن هذا البرنامج التعاوني سيسهم في تعزيز دور الطيران في دفع عجلة الاقتصاد الأردني."
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، أن أكاديمية "جورامكو" تحرص على أن تتضافر جهودها مع جهود المؤسسات الوطنية لتحفيز قطاع هندسة الطيران وتعزيز دوره. وقال كوري: "فخورون بتطوير برنامج أكاديمية جورامكو المتميز بالتعاون مع الخبراء الأكاديميين في الجامعة الأردنية. وقد تم تصميم برنامج البكالوريوس المطور الجديد بما يلبي متطلبات مجال الطيران المتنامي من خلال صقل وتعزيز مهارات الشباب من خلال التعليم النوعي وعالي الجودة."
هذا وسيكون بإمكان الطلبة سواء الأردنيين أو الدوليين، من الراغبين بالانضمام للبرنامج، التقدم بطلباتهم بمجرد فتح باب التسجيل، ليكون بإمكانهم التسجيل رسمياً من خلال بوابة القبول الموحد. وفي ما يتعلق بمتطلبات الانضمام للبرنامج، فإنها تتلخص في امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 80% فما فوق أو ما يعادله.
وتعبر شراكة "جورامكو" مع الجامعة الأردنية عن التزام الشركة تجاه الارتقاء بقطاع الطيران. ويشار إلى أن درجة البكالوريوس التي ينطوي عليها البرنامج، إنما تأتي كامتداد طبيعي لتطور برنامج التدريب الذي تقدمه أكاديمية "جورامكو" في مجال هندسة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية في حرم الأكاديمية الذي تم تجديده وافتتاحه مؤخراً، والذي يمتد على مدار 4 سنوات، تنقسم إلى عامين من التعليم الأكاديمي وعامين من الخبرة العملية، وهو ما يخدم الطلب المتزايد على دراسة هذا التخصص بما يحفز قطاع الطيران ويعمق دوره في تشكيل مستقبل المملكة.
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