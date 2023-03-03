أوبو تطرح رينو8 T 5G المزود بكاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل وشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد

الوكيل الاخباري - أعلنت أوبو عن أحدث إضافة لسلسلة رينو الشهيرة، هاتف رينو8 T 5G ، حيث تم إطلاق الهاتف الجديد في الأردن.



يتميز هاتف رينو8 T 5G بتصميم مزدوج بمنحنيات دقيقة ومظهر متميز جديد بالكامل مع شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز وغطاء خلفي ثلاثي الأبعاد. كما يتميز الهاتف بنظام تصوير فائق الوضوح مُدعم بكاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل تضمن صورًا عالية الدقة بتفاصيل غير مسبوقة، هذا إلى جانب تقنية الشحن فائق السرعة SUPERVOOC™ التي تأتي بقدرة 67 وات في الساعة وسعة بطارية الهاتف التي تبلغ 4800 مللي أمبير المُدعمة بخاصية "محرك صحة البطارية" ونظام التشغيل ColorOS 13، حيث تشكل كافة هذه الميزات قفزة لا مثيل لها تعزز تجربة استخدام رينو 8 T 5G.



قدرات تصوير بورتريه لا مثيل لها مع كاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل ونظام تصوير فائق الوضوح.

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يضُم هاتف رينو 8 T 5G أول كاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل من أوبو، وعدسة الميكرو بقدرة تكبير 40 ضعف وكاميرا العمق الحقيقي بوضوح 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل لضمان تجربة تصوير لا مثيل لها طوال الوقت. فمن خلال استخدام تقنية تجميع البيانات نونا بيكسل بلاس الحديثةNonaPixel Plus binning وخوارزمية أوبو لدقة الصور الفائقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تلتقط كاميرا البورتريه ذات مستوى الدقة 108 ميجابكسل صورًا فائقة الوضوح وعالية الدقة دائماً، مما يوفر للمستخدمين المزيد من إمكانيات تعديل الصور بفضل قدرة التكبير التي تصل إلى 40 ضعف، فيما تتيح عدسات التكبير الدقيقة أيضًا استكشاف تفاصيل استثنائية للمستخدمين لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.



يوفر رينو 8 T 5G مجموعة من ميزات تصوير البورتريه، بما في ذلك تقنية تركيز الأضواء وخاصية التصوير فائق الوضوح وفيديو العرض المزدوج وغيرها من الميزات التي تتيح للمستخدمين التقاط صور بجودة احترافية تعبر عن أسلوبهم الخاص.



تجربة مرئية متميزة مع شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز

يوفر الهاتف الأفضل من حيث التصميم والراحة في الاستخدام، وذلك بفضل الشاشة المنحنية ذات معدل التحديث 120 هرتز والغطاء الخلفي ثلاثي الأبعاد.



تتميز الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد ذات معدل التحديث 120 هرتز بمنحنى 56 درجة وارتفاع قوس 1.9 مم، وتحقق التوازن المثالي بين توفير تجربة بصرية ممتعة والاستخدام المريح مع ضمان استجابة الشاشة السريعة والحد من تلف الشاشة.

كما يضُم الهاتف شاشة عرض أموليد AMOLED الكبيرة فائقة النقاء بحجم 6.7 بوصة، حيث تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 93 ٪ مع حواف سُفلية فائقة النحافة بسُمك 2.37 ملم، لتضمن تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وراحة مع تفاعل مُعزَز. هذا إلى جانب مُعدل التحديث الفائق البالغ 120 هرتز ومعدل أخذ العينات اللمسي 120 هرتز ومعدل أخذ العينات اللحظي 1000 هرتز ، بحيث تكون الشاشة فائقة السلاسة والاستجابة.



توفر شاشة العرض ذات المليار لون جودة فائقة الوضوح بتقنية FHD+ ألوانًا واقعية للغاية وتحافظ على صحة العين حيث يتيح الهاتف درجة تعتيم 2160 هرتز لتجربة مشاهدة أكثر راحة في الضوء الخافت. وبالمقارنة مع مستوى التعتيم 480 هرتز السائد في قطاع التكنولوجيا، فإن معدل التعتيم 2160 هرتز يمكن أن يساعد بلا شك في الحد والتقليل من إجهاد العين الناجم عن الوميض منخفض التردد.

سيستمتع المستخدمون أيضًا بتجربة آمنة بفضل الزجاج الواقي DT-Star2 المقوى مرتين على الشاشة الأمامية والذي تم إخضاعه لـ 23 اختبار صارم عبر خمس فئات مختلفة، حيث يخضع كل جهاز لأكثر من 320 اختبار جودة شامل وأكثر من 110 اختبار موثوقية قصوى لضمان أقصى قدر من المتانة.



يتوفر الهاتف بلونين، أسود داكن ولون ذهبي شروق الشمس، وكلاهما مُصممين بتقنية أوبو جلو التي تضيف مزايا جمالية وتدرجات غير مسبوقة للألوان على الغلاف الخلفي ثلاثي الأبعاد للهاتف مع إبقائه لامعاً وخاليًا من بصمات الأصابع. يزن الهاتف 171 جرامًا فقط ويبلغ سُمكه حوالي 7.7 ملم.



أداء متكامل معزز بتحسينات عدة على الهاتف وبرامجه

أدت التحسينات الملحوظة على تقنية الشحن السريع والبطارية إلى ضمان شحن هاتف رينو 8 T 5G بنسبة 100٪ في 44 دقيقة بفضل تقنية الشحن فائق السرعة ™SUPERVOOC بقدرة 67 واط، وبعد الشحن الكامل، يمكن للبطارية الكبيرة ذات سعة 4800 مللي أمبير توفير ما يصل إلى 389 ساعة من وضع الاستعدادstandby . علاوة على ذلك، يمكن لمحرك صحة البطارية المطور من قبل فريق عمل أوبو إطالة عمر بطارية هاتف رينو 8 T 5G بما يصل إلى 1600 دورة شحن، وهو ضعف متوسط عدد دورات الشحن السائدة في القطاع حالياً والذي يبلغ 800 دورة شحن. فيما تضمن خاصية حماية الشحن المكونة من 5 طبقات أن يكون الشحن فائق السرعة أكثر أمانًا في الاستخدام.



من ناحية الأداء، تم تجهيز هاتف رينو 8 T 5G بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت تدعم توسيع بطاقة ذاكرة SD حتى 1 تيرابايت. فيما يمكن أيضًا إضافة ما يصل إلى 8 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية باستخدام خاصية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي لدى أوبو لضمان تجربة سلسة عند استخدام تطبيقات متعددة أو تطبيقات تحتاج لمساحة ذاكرة كبيرة. كما أن محرك الحوسبة الديناميكي المطور ذاتيًا من أوبو يضمن تجربة استخدام متكاملة لفترة أطول تتحمل ضغوطات الحوسبة الكبيرة، فعند استخدام هاتف رينو 8 T 5G يمكن تشغيل ما يصل إلى 20 تطبيقًا في الخلفية في وقت واحد وذلك بفضل ذاكرة الوصول العشوائي التي تأتي بسعة 8 جيجابايت. ومن الجدير بالذكر أن الهاتف تخطى اختبارات حماية الكفاءة لــ 48 شهراً.



يأتي هاتف رينو 8 T 5G مدعومًا بمعالج Qualcomm® Snapdragon ™ 695 5G للهاتف المحمول، ليوفر أداءً قويًا وفعالًا لشبكات الجيل الخامس للاستخدام اليومي ويأتي مزودًا بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة ووضعية الصوت الفائق التي تتيح ارتفاع صوت مضاعف وتضمن تحسين جودة الصوت وارتفاعه.





تجارب ذكية آمنة مع نظام تشغيل ColorOS 13الجديد

يتوفر رينو 8 T 5G مع نظام تشغيل ColorOS 13 الحديث ويقدم الهاتف تجربة استخدام ذكية وآمنة تعتمد على نظام أندرويد، حيث يمكن للمستخدمين الآن التحكم في تطبيق سبوتيفاي Spotify من خلال خاصية التشغيل الدائم الذكية Smart Always-On Display (للموسيقى)، التي تتيح للمستخدمين التحكم في التطبيق دون إلغاء قفل الشاشة.



عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، فإن خاصية التحكم في الوصول من 5 درجات وغيرها من الميزات سهلة الاستخدام تمنح المستخدمين تحكمًا واضحًا في خيارات الخصوصية لرينو 8 T 5G. كما يمكن لـخاصية التقطيع التلقائي Auto Pixelate التعرف على أسماء المستخدمين والصور الرمزية الخاصة بهم ودمجها ضمن لقطات شاشة الدردشة بنقرة واحدة فقط، كما توفر خاصية الحفاظ على الخصوصية المُحسنة Private Safe حماية أعلى للبيانات المحمية بكلمة مرور. بفضل هذه الميزات، حصل الهاتف على اعتماد من قبل جهات موثوقة في هذا المجال مثل هيئة الأيزو ISO ومؤسستي TRUSTe و ePrivacy.



توافر المنتج في السوق

تتوفر سلسلة أوبو رينو 8 T الجديدة في الأردن من اعتبارًا من 28 فبراير. ويبلغ سعر هاتف رينو 8 T 5G 319 دينار أردني، وبينما يبلغ سعر هاتف رينو 8 T 239 دينار أردني.