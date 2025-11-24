الثلاثاء 2025-11-25 03:08 ص
 

في أغرب حالة طرد في العالم .. لاعب يغادر بالحمراء بعد ضرب زميله !

الإثنين، 24-11-2025 11:40 م
الوكيل الإخباري-  شهدت مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد الجارية الآن واحدة من أغرب حالات الطرد في عالم كرة القدم، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب إيفرتون إدريسا غانا غي إثر قيامه بضرب زميله في الفريق مايكل كين خلال لحظة توتر داخل منطقة الجزاء.اضافة اعلان


وجاء الطرد بعد تدخل غريب وغير مبرر من غانا غي تجاه كين، ما دفع الحكم إلى اتخاذ قرار مباشر بطرده، وسط دهشة لاعبي الفريقين والجماهير. وتعد هذه اللقطة من أغرب حالات الطرد التي تشهدها الملاعب الأوروبية هذا الموسم، نظراً لكون الاعتداء وقع على لاعب من الفريق نفسه وليس الخصم.

