إعلان إطلاق مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة معرض "سوفكس" الأردن، اليوم الأربعاء، إطلاق مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني في نسخته الثانية AIDTSEC للعام الحالي، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، والذي يتمحور حول استخدامات وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وضرورة تطبيق استراتيجياته في امن المعلومات والتطبيقات الذكيه، وستبدأ فعالياته في الرابع والخامس من شهر ايلول الحالي في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات - البحر الميت.

اضافة اعلان



وأكد العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب أن هذه النسخة من المؤتمر لهذا العام تتمحور حول "التلاقي للابتكار الرقمي" تماشيًا مع رؤية المعرض للنمو على جبهتين رئيسيتَين: المحتوى والابتكار لاستعراض التكنولوجيا والانظمة الحديثة والذي يأتي استجابة للحاجة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي يستحوذ على الاهتمام الأقصى في أيامنا هذه، خصوصاً مع التطور السريع الذي يشهده المجال، وبالمقابل التهديدات الكبرى والمبنية على أهمية أمن المعلومات الأكثر حساسية.

ومن المميز في هذه النسخة عن النسخة السابقة إطلاق المركز الاردني للتصميم والتطوير "جودبي" مسابقة ARMYTHONE بنسختها الأولى والمخصصة للجيوش والاجهزة الأمنية ضمن فعاليات معرض AIDTSEC2023.

وستقام المسابقة على مدار اربعة ايام وتغطي عدد من التحديات تشمل: التشفير (Crypto, Steg) والتحقيقات الجنائية الرقمية (Forensics) واختراق الويب (Web Pen) وجمع المعلومات من المصادر المفتوحة (OSINT) والهندسة العكسية (Reverse Engineering) وغيرها، وستختتم الفعاليات بالاعلان عن النتائج على هامش الحفل الختامي لفعاليات معرض AIDTSEC2023.



ويستكمل المؤتمر والمعرض نموه في الوَسط التقني والأمن المعلومات في الأردن والمنطقة بعد النجاح المبهر الذي حققه في نسخته الاولى عام 2021، وبعد هذا النجاح، فإنه من المتوقع في نسخة المعرض هذه زيادة بارزة من قِبَل الزوار والعارضين والدول المشاركة في المعرض، والجدير بالذكر زيادة عدد الوفود الرسمية التي سَتُدعى من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة و مدراء الامن السبراني و الذكاء الاصطناعي من قبل القوات المسلحه لتساهم في إنجاح المعرض وتميّزه عن باقي المعارض والمؤتمرات في الأردن.



وبين السيد الطويل أن نجاح الدورة الأولى للمؤتمر كان محفزًا كبيرًا لتنظيم النسخة الثانية منه. كما أنه يؤكد على التزام كافة الشركاء؛ المحليين والدوليين، بتحقيق أهداف المؤتمر في تعزيز مهارات الذكاء الصناعي المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويشكل منصة مثالية للتواصل مع المسؤولين وأصحاب القرار في الحكومة والقوات المسلحة وعقد علاقات طويلة الأمد بين الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والمستثمرين والوفود الإقليمية والدولية والمسؤولين الحكوميين والقوات المسلحة، ويعتبر هذا المؤتمر الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحظى بقدر كبير من الاهتمام من جميع القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة.

ومن جهته قال المهندس أيمن مزاهرة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إس تي إس: " يتبلور دورنا كشريك استراتيجي للمؤتمر حول تحقيق تلاقي حقيقي للابتكار لجميع مجالات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص عبر تشكيل حلقة وصل بين المؤتمر ومزودي الخدمة بهدف إثراء محتوى وقائمة المتحدثين فيه من المؤثرين و المتحدثين العالميين وذلك من خلال علاقاتنا و شراكاتنا الراسخة مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، إضافة إلى الحرص على طرح أحدث الحلول والخدمات التي تخدم خطط التحول الرقمي الوطنية للمملكة واستراتيجيات الأمن السيبراني للمؤسسات بمختلف أحجامها."



من الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني - والذي يعقد كل عامين - بدعم من القوات المسلحة الأردنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالإضافة إلى عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، سيعرض في نسخته الحالية أحدث التقنيات والتطورات في الذكاء الاصطناعي التي تركز على المحتوى والابتكار ويمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية وحماية البيانات والأمن السيبراني وغيرها العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.



























