الأربعاء 15-12-2021
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الأربعاء، 15-12-2021 12:07 م

اتفاقية تعاون بين المعاصرة لتزويد المعدات وشمس للسياحة والسفر

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الوكيل الاخباري - وقعت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات MESC وشركة شمس للسياحة والسفر اتفاقية استراتيجية تهدف للتعاون المشترك بين الشركتين،قام بتوقيع الاتفاقية السيد حسام مرقة مدير مبيعات الاساطيل في المعاصرة والسيد بلال شكاخوه المدير العام لشركة شمس.اضافة اعلان


الشركة المعاصرة لتزويد المعدات الوكيل الحصري لسيارات إم جي في الأردن تحرص دوما على عقد شراكات في السوق الأردني  مع كافة القطاعات وتوفير الفئات الأحدث من سيارات MG العريقة بريطانية الأصل الملائمة للاحتياجات العصرية بأسعار منافسة وبخدمات ما بعد البيع المميزة.

من جهته عبر مرقة عن سعادته بهذه الشراكة "مقبلين على العديد مثل هذه الشراكات، لترك بصمة فخر الصناعة البريطانية في كل مكان، هدفنا أن تصبح إم جي السيارة الأولى في السوق الأردني تخدم جميع القطاعات وجميع الاحتياجاتفنشكر شركة شمس للسياحة والسفرعلى ثقتها بسيارات إم جي".

شركة شمستسعى دوما لتضمن تجربة سياحية رائعة ومريحة لعملائها من خلال تقديم خدمات فائقة تلبي الاحتياجات الفردية، فتسعى دوما لعقد شراكات لتطوير قاعدتها الاستراتيجية.
من جانبه عبر شكاخوه " إنه لمن دواعي فخرنا إنضمام سيارات إم جي 5الحاصلةعلى تصنيف الأمان C-NCAP من فئة الخمس نجوم بفضل مجموعة أنظمة السلامة الخاصة بها،ونحن في تطلع لتسويع نطاق هذه الشراكةمن أجل تحقيق الرضا التام للعملاءفننمو وشركاؤنا بشكل مربح في المجالات الخاصة بنا أيضًا.."
إم جي موتورتحدِّث علامتها التجارية في الشرق الأوسط مع انطلاقها برحلة مستقبلية جديدة في عالم التنقّل والاتصالات عبر منحها مظهراً وإحساساً جديدين.

 




 

 


 

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