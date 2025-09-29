الإثنين 2025-09-29 04:48 م
 

اختتام المسابقة الوطنية للبرمجة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن...

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 
الإثنين، 29-09-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-   اختُتمت في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة فعاليات المسابقة الوطنية للبرمجة لعام 2025، والتي أقيمت تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، مندوبًا عنها سعادة الدكتور هيثم عبدالله أبوخديجة رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبتنظيم من كلية تكنولوجيا المعلومات وجمعية المبرمجين الأردنيين.

أُقيمت المسابقة على مدار يومين، السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي، حيث شمل اليوم الأول المسابقة التجريبية، فيما شهد اليوم الثاني انطلاق المسابقة الفعلية التي امتدت خمس ساعات متواصلة داخل حرم الجامعة، بمشاركة واسعة ضمت 101 فريقاً يمثلون مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، بواقع ثلاثة طلاب لكل فريق مع مشرف أكاديمي.

وتهدف المسابقة إلى اختبار قدرات الطلبة في تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات وتطوير الحلول البرمجية في وقت قياسي، بما يعزز من مهاراتهم التحليلية والتنافسية. كما تتدرج المسابقة عبر ثلاثة مستويات؛ محلي وعربي وعالمي، وتفتح آفاقًا للفائزين للعمل في كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الأستاذة الدكتورة سميحة جراح رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أن الجامعة تفخر باستضافة هذه الفعالية الوطنية التي تُسهم في تمكين الشباب المبدع، قائلة: "نؤمن بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز مكانة المبرمج الأردني إقليميًا وعالميًا، وإبراز الأردن كحاضنة للطاقات المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات".

من جانبه، أشار الدكتور محمد حجاوي مساعد رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذه المسابقة تشكّل منصة حقيقية لصقل مهارات الطلبة وتعزيز فرصهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، متمنيًا للفرق الأردنية تحقيق مراكز متقدمة في المسابقة العربية المقبلة التي ستقام في ديسمبر القادم بجمهورية مصر العربية.

وبنجاح هذا الحدث، تؤكد جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ريادتها الأكاديمية وحرصها الدائم على دعم الإبداع والابتكار، وصناعة مستقبل مشرق للشباب الأردني في ميادين البرمجة والتكنولوجيا.

ملخص فعاليات المسابقة: https://www.facebook.com/share/v/17BU4YKG9T/?mibextid=wwXIfr

Image1_920252915594806754302.jpg
Image1_9202529155916758832838.jpg
Image1_9202529155934254559541.jpg
Image1_9202529155950417733508.jpg
Image1_92025291601802601036.jpg
Image1_920252916014105929204.jpg
Image1_920252916028544781881.jpg
Image1_920252916041349672614.jpg
Image1_920252916053938684871.jpg
Image1_920252916114795666584.jpg

 
 
