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اختتام النسخة الثالثة من أهلي فنتك هاكاثون واختيار أفضل 10 حلول للتكنولوجيا المالية لاحتضانها

فللاا
اهلي فنتك هاكاثون
 
الأحد، 04-05-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   اختتمت أهلي فنتك -بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وتحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، معالي المهندس سامي سميرات- فعاليات النسخة الثالثة من أهلي فنتك هاكاثون، الذي كشف عن الجيل القادم من رواد الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وقد شهد الحفل الختامي إعلان أسماء الفرق العشرة الأوائل التي تم اختيارها للانضمام إلى برنامج حاضنة الأعمال الذي تقيمه "أهلي فنتك" لمدة 20 أسبوعًا؛ حيث سيحظى المشاركون والمشاركات بإرشاد عملي مكثف، وسيعملون على تطوير نموذج أولي لمنتجاتهم وأعمالهم، بالإضافة إلى فرصة الحصول على استثمار محتمل يصل إلى 80,000 دولار أمريكي.

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استقطب الهاكاثون 119 طلب مشاركة من ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم اختيار 24 فريقًا متميزًا من الأردن والإمارات والسعودية للتنافس. وقد غطّت أفكار الفرق مجموعة واسعة من حلول التكنولوجيا المالية مثل الدفعات الرقمية والإدارة المالية والتوعية المالية والتقنيات التنظيمية وبرامج الولاء والمستشار الآلي، وغير ذلك.
تخلّل الحفل كلمات رئيسية لكل من معالي المهندس سامي سميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والسيد سعد المعشر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، والدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني ورئيس مجلس إدارة أهلي فنتك، إلى جانب جلسات ملهمة ومشاركة قصص نجاح وتجارب من شخصيات بارزة في مجال الريادة المالية. 


وشدد الدكتور الحسين على التزام البنك المستمر بدعم البيئة الريادية في المملكة، مشيرًا إلى أنّ الهاكاثون وبرنامج حاضنة الأعمال يعكسان هذا التوجه، كما أكد أهمية الاستثمار في الابتكار بالتكنولوجيا المالية، وتهيئة الظروف الملائمة لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ناجحة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. 


يعكس هذا الحدث ثمرة التعاون الاستراتيجي المتواصل بين أهلي فنتك ومؤسسة ولي العهد، والذي يمتد للعام الثامن ضمن إطار مذكرة تفاهم خاصة بإطلاق برنامج التكنولوجيا المالية الوطني للابتكار وريادة الأعمال، بهدف تمكين الشباب الأردني ودعم التميز وتوفير فرص اقتصادية جديدة.


تجدر الإشارة إلى إن مؤسسة ولي العهد تأسست عام 2015 تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وإيمانه بضرورة توفير الفرص النوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وتعزيز الميزات التنافسية لديهم، وذلك من خلال ثلاثة مسارات عمل هي: المشاركة الاقتصادية، والقيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة. وتعمل المؤسسة في 27 موقعًا تابعًا لها حول المملكة منها مكاتب في جميع المحافظات؛ حيث توفر الفرص لأكثر من 2 مليون ومئتي ألف شاب وشابة سنويًا.

 
gnews

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