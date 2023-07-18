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الثلاثاء، 18-07-2023 09:14 ص

اختتام مؤتمر ومعرض "Levitate" المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في الأردن

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الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الاثنين، في فندق سانت ريجيس / عمان فعاليات مؤتمر ومعرض "Levitate" المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في المنطقة، الذي أُقيم في العاصمة الأردنية عمان تحت الرعاية الملكية السامية وبمشاركة عربية ودولية متميزة، وبدعم من شركة "صقر"، وبتنظيم مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس". اضافة اعلان


وناقش المؤتمر والمعرض العديد من القضايا والمواضيع المتنوعة، مثل قواعد وأنظمة الطائرات المسيرة، و الأتمتة والحوكمة الإلكترونية، والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة، وتطبيقاتها في مجالات مثل الطاقة المتجددة والإنشاءات والاتصالات.

وفي ختام المؤتمر الذي جمع المهتمين بمجال الطائرات المسيرة وقادة القطاعات والشركات والمسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين، تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة تصنيع الطائرات Diamond وشركة "صقر" من أجل توريد طائرات مسيرة مجهزة بأحدث التقنيات والمستشعرات للتصوير الجوي عالي الدقة.

بدورها دعت الجهة المنظمة جميع الأطراف المعنية وصناع القرار لمتابعة الاتفاقيات والشراكات والمبادرات التي ستعلن عنها في مؤتمر "Levitate"، كما أكدت على أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة الوعي بالفرص والتحديات في قطاع الطائرات المسيرة ونشر المعرفة وتعزيز القدرات من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

 




 

 


 

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